Пермская фабрика перевела работников на сокращенный режим

На новый режим перешел офисный персонал кондитерской фабрики Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Кондитерская фабрика «Пермская» перевела 92 сотрудника на режим неполной рабочей недели. В связи с этим в Государственной инспекции труда в Пермском крае решили предостеречь руководство предприятия от нарушений трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

«Государственная инспекция труда направила АО «Кондитерская фабрика «Пермская» предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Ситуацию взяли на контроль», — уточнили в пресс-службе.

Руководство фабрики в ответ сообщило в инспекцию, что мера — временная. Сотрудники — офисный персонал — были переведены на режим неполной недели с их согласия. Так они будут работать до конца апреля. С сотрудниками были подписаны дополнительные соглашения к трудовым договорам. Остальные работники, которые трудятся непосредственно на производстве, продолжают работать в обычном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что кондитерская фабрика собралась повышать цены на свою продукцию из-за удорожания сахара. Пермское УФАС предупредило предприятие о том, что такие высказывания могут побудить других участников рынка сделать то же самое.

Повышение цен на сахар спровоцировали сами пермяки. Ажиотажный спрос на продукты появился на фоне экономических санкций западных стран. Это реакция Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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