Мэрия Сургута собирается взять кредит у правительства ХМАО

Властям Сургута требуется 150 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута собираются взять в кредит у правительства ХМАО 150 миллионов рублей. Эта информация представлена в материалах к внеочередному заседанию городской думы, которое запланировано на 15 апреля.

«Настоящим проектом предлагается внести изменение в утвержденный бюджет города на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов путем включения в состав источников финансирования дефицита бюджета бюджетного кредита из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В связи с принятием правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры решения о предоставлении бюджетного кредита муниципальному образованию город Сургут на погашение действующих долговых обязательств в размере 150 млн. рублей, сроком на три года на условиях уплаты процентов за пользование кредитов по ставке 0,1 процента годовых», — указано в пояснительной записке к проекту решения. В документах также указано, что в 2022 году сургутские власти должны будут вернуть 37,5 млн рублей из кредитных денег.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти обсуждали с федеральными чиновниками возможность получения инфраструктурных кредитов из госбюджета. Такое финансирование окружное правительство планирует использовать, к примеру, для строительства второго моста через Обь.