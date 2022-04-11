Пермяки не могут выйти из двора из-за глубоких луж Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермяки жалуются на огромные лужи во дворах, которые появились этой весной. Люди не могут пройти, а машины в них «тонут», говорят недовольные жители.

«Каждый год одно и то же на Архитектора Свиязева, 46/1. Машины тонут», — сообщается в группе «Индустриальный район — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». На фото видна огромная лужа, занимающая практически весь двор.

В комментариях к посту многие пользователи призывают отправить жалобу в администрацию города, губернатору Пермского края Дмитрию Махонину или журналистам. Местная жительница ответила, что из мэрии ее отправляют в управляющую компанию, в которой на претензии не отвечают. По ее словам, так происходит каждую весну. Также жители Перми делятся фото и видео своих дворов. На них запечатлены такие же затопленные дороги, тротуары и детские площадки.

Огромная лужа у Архитектора Свиязева, 46/1 Фото: «Подслушано Индустриальный район — Пермь» во «ВКонтакте»