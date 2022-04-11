Челябинец пожаловался губернатору на дорогу как после бомбежки

После зимы предстоит приводить дороги в порядок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Катав-Ивановского района Челябинской области пожаловался губернатору региона Алексею Текслеру на дорогу до села Верх-Катавка. Он пишет в социальной сети, что местные жители вынуждены ежедневно ездить на работу в город по совершенно разбитому участку.

«Я житель села Верх-Катавка, Катав-Ивановский район. До села 16 километров, невозможно ехать, дорога как после бомбежки. Люди ездят на работу из деревни, так как нет работы в селе. Примите какие-то меры»‎, — пишет житель села группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте», которая не является официальным сообществом губернатора, но власти следят за сообщениями в этом паблике.

В этом же паблике приводится ответ отдела ГИБДД Катав-Ивановского района, из которого следует, что по данному сообщению проведена проверка. Обслуживающей организации указали на необходимость устранить причины, которые ведут к нарушению безопасности дорожного движения. По информации ведомства, уже с 13 апреля начнется грейдирование проезжей части и отсыпка дефектов дорожного покрытия.

Ранее Текслер заявил, что заставит тех подрядчиков, чьи дороги разрушились после зимы, провести ремонтные работы. Все ямы и трещины должны быть убраны, согласно гарантии.

Такой стала дорога, после того, как сошел снег Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!», «ВКонтакте»