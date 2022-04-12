Власти ХМАО отменили проверки бизнеса после поручения Якушева

Надзорные органы ХМАО отменили запланированные проверки предпринимателей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Надзорные органы в ХМАО прекратили проверки предпринимателей. Об этом рассказал главный государственный инспектор ХМАО Максим Новичков во время онлайн-эфира.

«У нас было запланировано 117 проверок на территории ХМАО, по согласованию с прокуратурой и другими надзорными органами. До середины мы успели провести часть из них, 70 из них мы отменили», — сказал Новичков.

Он добавил, что вместо проверок, которые были запланированы, будут проведены инспекторские визиты. «Это новая форма взаимодействия с работодателем», — уточнил Новичков. Визит предполагает выход инспектора на предприятие. «Это упрощенная форма контроля и надзора. Сейчас наша цель не поймать и наказать, а предупредить и предотвратить», — заверил главный инспектор. Вместе с этим, законодательством РФ разрешено организовывать проверки на предприятиях, в том случае, если на предприятии произошел несчастный случай со смертельным исходом, а также невыплата заработной платы. До конца 2022 года такой порядок будет действовать для всех надзорных органов.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от уральских регионов снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы перестроить экономику в условиях западных санкций. Такое поручение поступило в связи с усилившимся контролем властей за предпринимателями.