Вучич обвинил Украину в «минировании» летящих в Россию самолетов

18 апреля 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Сигналы о минировании сербских самолетов поступают из Украины Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сигналы о находящихся на борту самолета авиакомпании Air Serbia на маршруте в РФ взрывных устройствах регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», — рассказал Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink. По его словам, «это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины, и делают это постоянно». Он подчеркнул, что у перевозчика Air Serbia практически нет прибыли с российских направлений, так как самолеты приходится постоянно возвращать обратно. Однако Сербия держит «эти линии из принципа». «Мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы», — заключил он, обращаясь к странам Евросоюза, закрывших небо для российских самолетов. Ранее в МВД России рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали специальные call-центры для телефонного терроризма на территории РФ. В ведомстве предположили, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам российского лидера, основная цель на этой территории — это демилитаризация и денацификация. В приоритет российской армии входит также защита Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов украинской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сигналы о находящихся на борту самолета авиакомпании Air Serbia на маршруте в РФ взрывных устройствах регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», — рассказал Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink. По его словам, «это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины, и делают это постоянно». Он подчеркнул, что у перевозчика Air Serbia практически нет прибыли с российских направлений, так как самолеты приходится постоянно возвращать обратно. Однако Сербия держит «эти линии из принципа». «Мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы», — заключил он, обращаясь к странам Евросоюза, закрывших небо для российских самолетов. Ранее в МВД России рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали специальные call-центры для телефонного терроризма на территории РФ. В ведомстве предположили, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам российского лидера, основная цель на этой территории — это демилитаризация и денацификация. В приоритет российской армии входит также защита Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов украинской армии.