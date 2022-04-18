Мошенница из Кургана выманила у пермских пенсионеров сотни тысяч

18 апреля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Пенсионеры сами снимали деньги для мошенницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Курганской области, представляясь по телефону сотрудником банка, выманила у пенсионеров из Пермского края 230 тысяч рублей. До задержания ей удалось обмануть шесть человек. Как рассказали в полиции, мошенница по телефону убеждала пожилых людей, что с их счетов кто-то пытается снять деньги, якобы для предотвращения этого, необходимо совершить ряд действий в банкомате. «После этого пенсионеры, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, снимали денежные средства со своих карт и зачисляли эти деньги на счета абонентских номеров, находившихся в распоряжении злоумышленницы, которая распорядилась ими по своему усмотрению. От противоправных действий 25-летней аферистки пострадали 6 жителей Пермского края. Они перевели более 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении на странице управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Жительницу Кургана Чернушинский районный суд Пермского края признал виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам колонии. С учетом приговора, вынесенного ранее курганским судом, по совокупности преступлений ей окончательно назначено семь лет лишения свободы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Жительница Курганской области, представляясь по телефону сотрудником банка, выманила у пенсионеров из Пермского края 230 тысяч рублей. До задержания ей удалось обмануть шесть человек. Как рассказали в полиции, мошенница по телефону убеждала пожилых людей, что с их счетов кто-то пытается снять деньги, якобы для предотвращения этого, необходимо совершить ряд действий в банкомате. «После этого пенсионеры, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, снимали денежные средства со своих карт и зачисляли эти деньги на счета абонентских номеров, находившихся в распоряжении злоумышленницы, которая распорядилась ими по своему усмотрению. От противоправных действий 25-летней аферистки пострадали 6 жителей Пермского края. Они перевели более 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении на странице управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Жительницу Кургана Чернушинский районный суд Пермского края признал виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам колонии. С учетом приговора, вынесенного ранее курганским судом, по совокупности преступлений ей окончательно назначено семь лет лишения свободы.