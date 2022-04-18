Мошенница из Кургана выманила у пермских пенсионеров сотни тысяч

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Пенсионеры сами снимали деньги для мошенницы Фото:

Жительница Курганской области, представляясь по телефону сотрудником банка, выманила у пенсионеров из Пермского края 230 тысяч рублей. До задержания ей удалось обмануть шесть человек. Как рассказали в полиции, мошенница по телефону убеждала пожилых людей, что с их счетов кто-то пытается снять деньги, якобы для предотвращения этого, необходимо совершить ряд действий в банкомате.

«После этого пенсионеры, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, снимали денежные средства со своих карт и зачисляли эти деньги на счета абонентских номеров, находившихся в распоряжении злоумышленницы, которая распорядилась ими по своему усмотрению. От противоправных действий 25-летней аферистки пострадали 6 жителей Пермского края. Они перевели более 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении на странице управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте».

Жительницу Кургана Чернушинский районный суд Пермского края признал виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам колонии. С учетом приговора, вынесенного ранее курганским судом, по совокупности преступлений ей окончательно назначено семь лет лишения свободы.

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Жительница Курганской области, представляясь по телефону сотрудником банка, выманила у пенсионеров из Пермского края 230 тысяч рублей. До задержания ей удалось обмануть шесть человек. Как рассказали в полиции, мошенница по телефону убеждала пожилых людей, что с их счетов кто-то пытается снять деньги, якобы для предотвращения этого, необходимо совершить ряд действий в банкомате. «После этого пенсионеры, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, снимали денежные средства со своих карт и зачисляли эти деньги на счета абонентских номеров, находившихся в распоряжении злоумышленницы, которая распорядилась ими по своему усмотрению. От противоправных действий 25-летней аферистки пострадали 6 жителей Пермского края. Они перевели более 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении на странице управления МВД России по Перми в соцсети «ВКонтакте». Жительницу Кургана Чернушинский районный суд Пермского края признал виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам колонии. С учетом приговора, вынесенного ранее курганским судом, по совокупности преступлений ей окончательно назначено семь лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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