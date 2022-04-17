Героем, чей подвиг раскрыло Минобороны, оказался екатеринбуржец

Российские военные героически сражаются с противником на Украине (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Капитан Иван Пахомов, вынесший под обстрелом противника тяжело-раненого товарища и уничтоживший отряд националистов во время спецоперации на Украине, оказался екатеринбуржцем. Об этом URA.RU рассказал его знакомый, пожелавший не раскрывать свое имя.

«Я лично знаю Ивана, наши дети занимаются фигурным катанием. На минувших соревнованиях его дочь выступала с георгиевской лентой», — рассказал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что группа спецназовцев под командованием капитана Ивана Пахомова во время рейда в тылу противника обнаружила отряд националистов. В ходе боя один из российских бойцов получил тяжелое ранение. Командир группы вынес товарища из-под обстрела, эвакуировал в укрытие и оказал медицинскую помощь.

После этого командир роты Пахомов вернулся на поле боя и продолжил командовать подразделением. В результате большая часть боевиков была уничтожена, остальные — сдались в плен. «Благодаря умелым, решительным и профессиональным действиям капитана Ивана Пахомова готовящиеся украинскими диверсантами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны», — сообщало Минобороны России.

Россия в феврале начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является освобождение жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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