Минобороны: солдат РФ спас раненого товарища и отразил атаку ВСУ

07 апреля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны продолжают рассказывать о подвигах российских солдат. Группа под командованием капитана, командира роты Ивана Пахомова обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. В ходе боя один из российских бойцов был тяжело ранен. Капитан Пахомов под обстрелами вытащил раненого товарища и эвакуировал его в укрытие. После этого командир вернулся в строй и продолжил отражать атаку ВСУ. «Используя рельеф местности, Иван Пахомов скрытно вывел группу к позициям противника и, пользуясь внезапностью, атаковал», — передает РЕН ТВ данные Минобороны. Во время боя один солдат был тяжело ранен. Пахомов под непрерывным огнем противника вытащил раненого товарища из-под обстрела и эвакуировал его в укрытие, оказав первую медицинскую помощь. После этого командир роты вернулся на поле боя и продолжил командовать подразделением. В результате большая часть боевиков была уничтожена, остальные — сдались в плен. В ведомстве отмечают и заслуги командира инженерно-десантной роты Александра Романова. Группа под его командованием обнаружила отряд диверсантов, устанавливающих мины на подходе к населенному пункту. Заняв выгодные позиции, российские военные нанесли удар по националистам. После сражения Романов со своим подразделением приступил к разминированию дороги. Лично он нашел и обезвредил 26 припасов. Отличился механик-водитель десантно-штурмового взвода Иван Юртаев, машина под управлением которого попала под огонь противника. Служащий был контужен, однако смог расположить технику на узкой улице таким образом, чтобы не препятствовать движению российской бронетехники и обеспечить укрытие сослуживцам. После оказания первой помощи он продолжил вести бой до прибытия подкрепления. Немалую отвагу в бою показал ефрейтор, инспектор-водитель взвода военной полиции Евгений Ольков, обнаруживший диверсанта. Допросив радикала, солдат узнал о планах ВСУ на нанесение минометного обстрела. Ольков дал взводу команду немедленно выдвигаться, тем самым спася сослуживцев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны продолжают рассказывать о подвигах российских солдат. Группа под командованием капитана, командира роты Ивана Пахомова обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. В ходе боя один из российских бойцов был тяжело ранен. Капитан Пахомов под обстрелами вытащил раненого товарища и эвакуировал его в укрытие. После этого командир вернулся в строй и продолжил отражать атаку ВСУ. «Используя рельеф местности, Иван Пахомов скрытно вывел группу к позициям противника и, пользуясь внезапностью, атаковал», — передает РЕН ТВ данные Минобороны. Во время боя один солдат был тяжело ранен. Пахомов под непрерывным огнем противника вытащил раненого товарища из-под обстрела и эвакуировал его в укрытие, оказав первую медицинскую помощь. После этого командир роты вернулся на поле боя и продолжил командовать подразделением. В результате большая часть боевиков была уничтожена, остальные — сдались в плен. В ведомстве отмечают и заслуги командира инженерно-десантной роты Александра Романова. Группа под его командованием обнаружила отряд диверсантов, устанавливающих мины на подходе к населенному пункту. Заняв выгодные позиции, российские военные нанесли удар по националистам. После сражения Романов со своим подразделением приступил к разминированию дороги. Лично он нашел и обезвредил 26 припасов. Отличился механик-водитель десантно-штурмового взвода Иван Юртаев, машина под управлением которого попала под огонь противника. Служащий был контужен, однако смог расположить технику на узкой улице таким образом, чтобы не препятствовать движению российской бронетехники и обеспечить укрытие сослуживцам. После оказания первой помощи он продолжил вести бой до прибытия подкрепления. Немалую отвагу в бою показал ефрейтор, инспектор-водитель взвода военной полиции Евгений Ольков, обнаруживший диверсанта. Допросив радикала, солдат узнал о планах ВСУ на нанесение минометного обстрела. Ольков дал взводу команду немедленно выдвигаться, тем самым спася сослуживцев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен.