Власти осветят окраины Екатеринбурга за чужой счет

18 апреля 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Договор с «Россетями» позволит мэрии Екатеринбурга сэкономить сотни миллионов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга решит проблему с освещением окраин города при помощи АО «ЕЭСК» (местный филиал госкорпорации «Россети»). Соответствующее соглашение будет подписано на выставке «Иннопром» в июле, подтвердили URA.RU в пресс-службе компании. По неофициальным оценкам, это позволит горадминистрации сэкономить сотни миллионов рублей. Хотя в «Россетях» настаивают: этот проект не про деньги — прежде всего социальный. «У „ЕЭСК“ есть опоры электроснабжения в отдаленных территориях. И, чтобы не строить отдельные сети освещения, мэрия будет использовать их инфраструктуру (грубо говоря, вешать светильники)», — поделился источник URA.RU, близкий к муниципальному «Горсвету», в ответ на просьбу прокомментировать анонс от мэра Алексея Орлова. 15 апреля он заявил: «Еще одним значимым событием [„Иннопрома“] станет подписание администрацией Екатеринбурга соглашения по развитию сетей уличного освещения». В пресс-службе «ЕЭСК» информацию подтвердили. «Компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» уже имеет успешный опыт сотрудничества с администрацией Екатеринбурга. В 2021 году энергокомпанией было установлено 669 светильников на имеющихся опорах линий электропередачи в отдаленных районах города. «Этот опыт послужил толчком для проработки вопроса дальнейшего совместного взаимодействия с администрацией по возможности реализации значимых проектов», — сказали в компании. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Мэрия Екатеринбурга решит проблему с освещением окраин города при помощи АО «ЕЭСК» (местный филиал госкорпорации «Россети»). Соответствующее соглашение будет подписано на выставке «Иннопром» в июле, подтвердили URA.RU в пресс-службе компании. По неофициальным оценкам, это позволит горадминистрации сэкономить сотни миллионов рублей. Хотя в «Россетях» настаивают: этот проект не про деньги — прежде всего социальный. «У „ЕЭСК“ есть опоры электроснабжения в отдаленных территориях. И, чтобы не строить отдельные сети освещения, мэрия будет использовать их инфраструктуру (грубо говоря, вешать светильники)», — поделился источник URA.RU, близкий к муниципальному «Горсвету», в ответ на просьбу прокомментировать анонс от мэра Алексея Орлова. 15 апреля он заявил: «Еще одним значимым событием [„Иннопрома“] станет подписание администрацией Екатеринбурга соглашения по развитию сетей уличного освещения». В пресс-службе «ЕЭСК» информацию подтвердили. «Компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» уже имеет успешный опыт сотрудничества с администрацией Екатеринбурга. В 2021 году энергокомпанией было установлено 669 светильников на имеющихся опорах линий электропередачи в отдаленных районах города. «Этот опыт послужил толчком для проработки вопроса дальнейшего совместного взаимодействия с администрацией по возможности реализации значимых проектов», — сказали в компании.