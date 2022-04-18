Тоболяки открыли купальный сезон в озере-луже. Видео

19 апреля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Тоболяки решили искупаться в луже Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители Тобольска Тюменской области решили искупаться в озере-луже и открыть купальный сезон. Пост с видео появился в группе «Главные новости Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». «Вчера в четвертом микрорайоне. Пляжный сезон открыт», — пишет анонимный автор поста. В комментариях сразу же появились очевидцы происходящего. «Мои окна выходят на это озеро-лужу. И мы с мужем наблюдали эту картину: два нетрезвых человека плескались там», — пишет Елена Зубарева. Мнение женщины разделили еще несколько человек, но нашлись и те, кто думает, что видео смонтировано. «Хороший монтаж», — прокомментировал Волк Лесной. Тоболяки с юмором отнеслись к купанию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Жители Тобольска Тюменской области решили искупаться в озере-луже и открыть купальный сезон. Пост с видео появился в группе «Главные новости Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». «Вчера в четвертом микрорайоне. Пляжный сезон открыт», — пишет анонимный автор поста. В комментариях сразу же появились очевидцы происходящего. «Мои окна выходят на это озеро-лужу. И мы с мужем наблюдали эту картину: два нетрезвых человека плескались там», — пишет Елена Зубарева. Мнение женщины разделили еще несколько человек, но нашлись и те, кто думает, что видео смонтировано. «Хороший монтаж», — прокомментировал Волк Лесной. Тоболяки с юмором отнеслись к купанию.