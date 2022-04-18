18 апреля 2022

Тоболяки открыли купальный сезон в озере-луже. Видео

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Лужа. Тюмень, ливень, лужи, дождь
Тоболяки решили искупаться в луже Фото:

Жители Тобольска Тюменской области решили искупаться в озере-луже и открыть купальный сезон. Пост с видео появился в группе «Главные новости Тобольска» социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в четвертом микрорайоне. Пляжный сезон открыт», — пишет анонимный автор поста.

В комментариях сразу же появились очевидцы происходящего. «Мои окна выходят на это озеро-лужу. И мы с мужем наблюдали эту картину: два нетрезвых человека плескались там», — пишет Елена Зубарева. Мнение женщины разделили еще несколько человек, но нашлись и те, кто думает, что видео смонтировано. «Хороший монтаж», — прокомментировал Волк Лесной. Тоболяки с юмором отнеслись к купанию.

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Жители Тобольска Тюменской области решили искупаться в озере-луже и открыть купальный сезон. Пост с видео появился в группе «Главные новости Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». «Вчера в четвертом микрорайоне. Пляжный сезон открыт», — пишет анонимный автор поста. В комментариях сразу же появились очевидцы происходящего. «Мои окна выходят на это озеро-лужу. И мы с мужем наблюдали эту картину: два нетрезвых человека плескались там», — пишет Елена Зубарева. Мнение женщины разделили еще несколько человек, но нашлись и те, кто думает, что видео смонтировано. «Хороший монтаж», — прокомментировал Волк Лесной. Тоболяки с юмором отнеслись к купанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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