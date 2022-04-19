В центре Челябинска пройдет масштабный митинг

Участники митинга намерены поддержать спецоперацию армии РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В центре Челябинска — на площади Революции — 25 апреля пройдет масштабный митинг с участием работников предприятий, представителей власти и работодателей. Участники мероприятия таким образом намерены поддержать президента Владимира Путина и действия российской армии по денацификации Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе федерации профсоюзов Челябинской области.

«Автопробег „Zа мир! Труд! Май!“, „Zа мир без нацизма!“ стартовал 12 апреля по маршруту от Владивостока до Волгограда. 25 апреля колонна прибудет в Челябинск, где в 15:00 на площади Революции в символы „1 мая“ и „Z“ выстроятся более 200 автомобилей и состоится митинг», — пояснили URA.RU в пресс-службе федерации профсоюзов.

Затем автомобили направятся на выезд из города по проспекту Ленина и Свердловскому тракту в сторону Екатеринбурга, где 26 апреля состоится аналогичное предприятие уровня УрФО. Далее автопробег двинется в столицу через Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и другие крупные города. Первомай участники автопробега встретят в Москве, влившись в профсоюзное праздничное шествие. А 9 мая колонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане пройдут мероприятия в честь Дня Победы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик.

Начавшийся во Владивостоке автопробег к 25 апреля достигнет Челябинска Фото: пресс-служба федерации профсоюзов Челябинской области

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