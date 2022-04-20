Свердловские власти рассказали о российских аналогах Booking

Эльмира Туканова считает, что необходимо помочь российским площадкам бронирования продвинуть свои услуги для туристов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловской области не нужны новые сервисы по бронированию отелей, хостелов или квартир в регионе вместо зарубежной площадки Booking. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова считает, что необходимо помочь российским площадкам развиваться, пока наш рынок покинули зарубежные компании, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции по туристическому потенциалу Среднего Урала.

«Российские сервисы бронирования имеют большой опыт работы на нашем рынке. Проблема — в их продвижении, не могли они конкурировать со всем известным сайтом [Booking], и я думаю, что это вопрос времени», — считает Туканова.

Среди таких российских сервисов она назвала «Островок», «Броневик», а также предложения по бронированию через авиакомпании или РЖД, которые предлагают в рамках своих программ лояльности бронировать места в отелях. «Мне, как пользователю, выгодно купить билет на рейс „Аэрофлота“, здесь же забронировать гостиницу и получить от них „плюшки“ за то, что я все это сделала на их сайте», — делится Эльмира Туканова.

Booking покинула российский рынок вследствие санкционного давления запада в ответ на спецоперацию российских Вооруженных сил на территории Украины. Позднее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России хотят создать новый аналог для бронирования мест временного расположения туристов. Он также дополнил, что в России уже существуют подобные агрегаторы и «их опыт необходимо масштабировать для создания отечественного сервиса интернет бронирования», — считает Чернышенко.

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