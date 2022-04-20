Во Франции знают, кто выиграет от кризиса на Украине

21 апреля 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Позиция юаня укрепится на международном уровне из-за кризиса на Украине, считает французский экономист Мишель Аглиетта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кризисное состояние Украины подтолкнет мировое сообщество к отказу от главенства доллара, укрепив при этом позиции юаня на мировом уровне. Такое мнение высказал французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта. «Вес юаня в них пока ограничен, но он быстро растет, потому что ряд стран — в особенности азиатских — пытаются уйти из зоны влияния Запада», — сказал Аглиетта в беседе с Le Monde. Он отметил, что в период с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах снизилась примерно с 70% до 59%. По его мнению, события на Украине вероятнее всего ускорят «восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения». Например, Китай по словам французского экономиста, в настоящее время получил происхождение в этой области. Так как открыли курсирование цифрового юаня на своей территории и приступили к его выводу на мировой уровень. Экономист Джамшид Адалатиян беседе с изданием Resalat назвал способ покончить с гегемонией доллара. По его мнению, создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Кризисное состояние Украины подтолкнет мировое сообщество к отказу от главенства доллара, укрепив при этом позиции юаня на мировом уровне. Такое мнение высказал французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта. «Вес юаня в них пока ограничен, но он быстро растет, потому что ряд стран — в особенности азиатских — пытаются уйти из зоны влияния Запада», — сказал Аглиетта в беседе с Le Monde. Он отметил, что в период с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах снизилась примерно с 70% до 59%. По его мнению, события на Украине вероятнее всего ускорят «восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения». Например, Китай по словам французского экономиста, в настоящее время получил происхождение в этой области. Так как открыли курсирование цифрового юаня на своей территории и приступили к его выводу на мировой уровень. Экономист Джамшид Адалатиян беседе с изданием Resalat назвал способ покончить с гегемонией доллара. По его мнению, создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса.