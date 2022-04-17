Экономист назвал способ покончить с гегемонией доллара

18 апреля 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

РФ, Китай и Иран могут положить конец гегемонии доллара Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле. Такое предположение высказал экономист Джамшид Адалатиян беседе с изданием Resalat. «Если Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть, и мировой спрос на него будет постепенно снижаться», — рассказал экономист. Он уточнил, что лишить доллара доллар не получится мгновенно, поскольку американскую валюту используют при продаже «тысячи видов товаров и сырья». Однако, по его мнению, такой сценарий возможен в долгосрочной перспективе. Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. В Японии предположили, что гегемония американской валюты пошатнется из-за затягивания отключения России от SWIFT. Обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч высказал мнение, что США запустили процесс саморазрушения доллара, дав понять, что Вашингтон способен конфисковать резервы у любой страны, если ее политика не понравится Белому дому или она торгует с соперниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле. Такое предположение высказал экономист Джамшид Адалатиян беседе с изданием Resalat. «Если Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть, и мировой спрос на него будет постепенно снижаться», — рассказал экономист. Он уточнил, что лишить доллара доллар не получится мгновенно, поскольку американскую валюту используют при продаже «тысячи видов товаров и сырья». Однако, по его мнению, такой сценарий возможен в долгосрочной перспективе. Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что доллар США уже перестает быть основной мировой валютой. В Японии предположили, что гегемония американской валюты пошатнется из-за затягивания отключения России от SWIFT. Обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч высказал мнение, что США запустили процесс саморазрушения доллара, дав понять, что Вашингтон способен конфисковать резервы у любой страны, если ее политика не понравится Белому дому или она торгует с соперниками.