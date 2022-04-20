Пермский бизнес договорился о поставках за рубеж

Пермское оборудование пригодится металлургам Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания «Модульные системы ВИНЦ» поставит в Казахстан три вентиляционных установки модульного типа «Кама-10 000». Их перевезут в рабочие цеха предприятия «Полиметалл Евразия» (г. Нур-Султан), которое занимается добычей драгоценных металлов.

Сумма сделки составит около 4 миллионов рублей, сообщает сайт министерства экономического развития Пермского края. Установки предназначены для очистки воздуха во время обработки сварочных швов, гравировки, маркировки драгоценных металлов и других процессов. «Оборудование является одним из лучших мировых образцов в отрасли по качеству. Оно обеспечивает комфортные и безопасные условия труда для персонала и бесперебойную работу предприятия в технологическом смысле», — рассказал директор ООО «Модульные системы ВИНЦ» Юрий Подвинцев.

Пермская компания ведет экспортную деятельность с 2019 года. Кроме Казахстана, продукция предприятия поставляется также в Белоруссию и Болгарию. В руководстве компании планируют расширять рынки сбыта.

После начала спецоперации на Украине и ввода против России западных санкций, многие отечественные предприятия начали перестраивать логистические цепочки и торговые маршруты. В числе задач, стоящих перед российским бизнесом — переориентация на внутренний рынок и рынки дружественных стран.