23 апреля 2022
22 апреля 2022

В Пермь доставили Благодатный огонь. Фото, видео

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Доставка благодатного огня. Пермь
Пасхальный молебен совершен в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми Фото:

В Свято-Троицкий кафедральный собор Перми доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Сегодня, 24 апреля глава митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Вечернюю. На пасхальный молебен собрались десятки верующих, передает корреспондент URA.RU.

С великим праздником православных также поздравили муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Благодатный огонь сошел накануне, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Ранее со светлым праздником Пасхи православных христиан поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он принял участие в богослужении, состоявшемся впервые после длительного перерыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Доставка благодатного огня. Пермь
Пасхальный молебен совершил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий
Фото:

Доставка благодатного огня. Пермь
Благодатный огонь доставлен в Свято-Троицкий кафедральный собор Перми
Фото:

Доставка благодатного огня. Пермь
Десятки верующих пришли на праздничное богослужение
Фото:

Доставка благодатного огня. Пермь
Со светлым праздником Пасхи руководство Пермской епархии поздравил муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев
Фото:

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В Свято-Троицкий кафедральный собор Перми доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Сегодня, 24 апреля глава митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Вечернюю. На пасхальный молебен собрались десятки верующих, передает корреспондент URA.RU. С великим праздником православных также поздравили муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Благодатный огонь сошел накануне, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ранее со светлым праздником Пасхи православных христиан поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он принял участие в богослужении, состоявшемся впервые после длительного перерыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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