В Пермь доставили Благодатный огонь. Фото, видео

24 апреля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Пасхальный молебен совершен в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Свято-Троицкий кафедральный собор Перми доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Сегодня, 24 апреля глава митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Вечернюю. На пасхальный молебен собрались десятки верующих, передает корреспондент URA.RU. С великим праздником православных также поздравили муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Благодатный огонь сошел накануне, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ранее со светлым праздником Пасхи православных христиан поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он принял участие в богослужении, состоявшемся впервые после длительного перерыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Пасхальный молебен совершил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Благодатный огонь доставлен в Свято-Троицкий кафедральный собор Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Десятки верующих пришли на праздничное богослужение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Со светлым праздником Пасхи руководство Пермской епархии поздравил муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Свято-Троицкий кафедральный собор Перми доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Сегодня, 24 апреля глава митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Вечернюю. На пасхальный молебен собрались десятки верующих, передает корреспондент URA.RU. С великим праздником православных также поздравили муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Благодатный огонь сошел накануне, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ранее со светлым праздником Пасхи православных христиан поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он принял участие в богослужении, состоявшемся впервые после длительного перерыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.