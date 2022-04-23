В Свято-Троицкий кафедральный собор Перми доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Сегодня, 24 апреля глава митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Вечернюю. На пасхальный молебен собрались десятки верующих, передает корреспондент URA.RU.
С великим праздником православных также поздравили муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Благодатный огонь сошел накануне, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Ранее со светлым праздником Пасхи православных христиан поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он принял участие в богослужении, состоявшемся впервые после длительного перерыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Пасхальный молебен совершил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий
В Свято-Троицкий кафедральный собор Перми доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Сегодня, 24 апреля глава митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Вечернюю. На пасхальный молебен собрались десятки верующих, передает корреспондент URA.RU. С великим праздником православных также поздравили муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев и спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Благодатный огонь сошел накануне, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ранее со светлым праздником Пасхи православных христиан поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он принял участие в богослужении, состоявшемся впервые после длительного перерыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.