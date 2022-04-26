Магазин Zara вновь откроется 1 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бренд Zara, ранее заявивший о приостановке своей деятельности на российском рынке, возвращается в торговые центры Челябинска. Согласно информации на сайте бренда, пока магазины бренда откроются только в ТРЦ «Алмаз».

Магазины бренда Zara начнут свою работу в «Алмазе» с 1 мая. Магазин будет работать с 10 часов утра до 22 часов вечера. Когда откроются магазины в других ТРК города — пока неизвестно. На вкладке ТРК «Родник» график работы магазина отсутствует. Другие торговые комплексы города не обозначены на сайте бренда.

В середине марта в Челябинске разом закрылись фирменные магазины известных брендов. Среди закрывшихся оказались такие магазины, как Zara, Mango, Adidas и Bershka. Прекращение работы последовало из-за санкций со стороны США и Европы, после начала спецоперации РФ на Украине.

Магазин начнет работу в ТРК «Алмаз» 1 мая Скрин: официальный сайт бренда Zara