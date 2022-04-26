Бренд Zara вернется в Челябинск. Скрин

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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, zara
Магазин Zara вновь откроется 1 мая Фото:
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Бренд Zara, ранее заявивший о приостановке своей деятельности на российском рынке, возвращается в торговые центры Челябинска. Согласно информации на сайте бренда, пока магазины бренда откроются только в ТРЦ «Алмаз».

Магазины бренда Zara начнут свою работу в «Алмазе» с 1 мая. Магазин будет работать с 10 часов утра до 22 часов вечера. Когда откроются магазины в других ТРК города — пока неизвестно. На вкладке ТРК «Родник» график работы магазина отсутствует. Другие торговые комплексы города не обозначены на сайте бренда.

В середине марта в Челябинске разом закрылись фирменные магазины известных брендов. Среди закрывшихся оказались такие магазины, как Zara, Mango, Adidas и Bershka. Прекращение работы последовало из-за санкций со стороны США и Европы, после начала спецоперации РФ на Украине.

Магазин начнет работу в ТРК «Алмаз» 1 мая

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Бренд Zara, ранее заявивший о приостановке своей деятельности на российском рынке, возвращается в торговые центры Челябинска. Согласно информации на сайте бренда, пока магазины бренда откроются только в ТРЦ «Алмаз». Магазины бренда Zara начнут свою работу в «Алмазе» с 1 мая. Магазин будет работать с 10 часов утра до 22 часов вечера. Когда откроются магазины в других ТРК города — пока неизвестно. На вкладке ТРК «Родник» график работы магазина отсутствует. Другие торговые комплексы города не обозначены на сайте бренда. В середине марта в Челябинске разом закрылись фирменные магазины известных брендов. Среди закрывшихся оказались такие магазины, как Zara, Mango, Adidas и Bershka. Прекращение работы последовало из-за санкций со стороны США и Европы, после начала спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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