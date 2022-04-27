Предполагается, что автомобили разукрасили накануне вечером Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Борцы с автохамами изрисовали машины жителей Академического района Екатеринбурга. Для этого они использовали краску розового цвета.

«Утром 27 апреля борцы с автохамами изрисовали машины местных жителей. Автомобили были припаркованы вдоль улицы Рябинина», — сообщил Е1 один из жителей Академического.

По словам другого жителя района, суть проблемы в том, что год назад убрали полусферы. «Раньше в этом месте находились полусферы. Их убрали год назад. Тогда здесь стали парковаться автомобилисты. Неизвестные написали на некоторых машинах розовой краской: „Не ставь тут“», — поделился горожанин.

В управляющей компании «Академический» объяснили, почему убрали полусферы. «Полусферы были демонтированы еще прошлым летом по предписанию прокуратуры. Управляющая компания была вынуждена убрать бетонные элементы, которые установила ранее по просьбам жителей квартала, — ответили в УК.

Ранее URA.RU писало, что администрации аэропорта Кольцово пришлось пойти на изменения правил парковки из-за автолюбителей, которые бросали свои машины на стоянке и тем самым создавали пробки. С 17 декабря в Кольцово работают две зоны парковочного пространства с разными системами оплаты. На первой действует правило — 15 минут стоянки бесплатно и далее — 500 рублей в час, на второй — 200 рублей в час без бесплатного времени.