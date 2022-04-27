Пермского миллиардера обязали выплатить кредиторам более 4 млрд

Арбитражный суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора «Сильвинита» Петра Кондрашева. В АСВ его считают совладельцем признанного банкротом «Экопромбанка».

«Потенциальная сумма субсидиарной ответственности составляет 4,1 миллиардов рублей», — сообщается в пресс-релизе АСВ. Рассмотрение спора в части определения размера ответственности Кондрашева судом приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Лицензию у АО «АКБ «Экопромбанк» отозвали в 2014 году. После признания банка банкротом были возбуждены уголовные дела о хищении средств и злоупотреблении полномочиями его руководителей. Кондрашева привлекли к ответственности по делу о банкротстве как предполагаемого бенефициара кредитной организации.

Петр Кондрашев входит в список богатейших предпринимателей России по версии Forbes. В период с 1990 по 2010 годы бизнесмен являлся руководителем и основным акционером пермского «Сильвинита», сейчас проживает в Австрии.