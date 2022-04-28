В Челябинской области снизилась продолжительность жизни

За последние несколько лет продолжительность жизни в Челябинской области снизилась почти на три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области заметно снизилась продолжительность жизни. Согласно данным Челябинскстата, опубликованным на сайте ведомства, в 2019 году средняя продолжительность жизни в области ровнялась 72,08 лет, а в 2021 году она снизилась до 69,16 лет.

Согласно данным, мужчины в Челябинской области в 2021 году не доживали и до 65 лет. При этом, продолжительность жизни в сельской местности гораздо ниже, чем в городской. На это могли повлиять тяжелый физический труд и нехватка специализированной медицинской помощи. Однако в 2019 году и сельское, и городское мужское население перешагнуло отметку в 65 лет.

При этом в 2021 году в Челябинской области продолжительность жизни женщин установилась на отметке 73,79 года. Это почти на девять лет больше, чем у мужчин.

На демографические показатели в регионе во многом повлияла пандемия коронавируса. С 2020 года по апрель 2022 года в Челябинской области, по данным сайта «коронавирус74», зафиксировано 7 тысяч 567 случаев смерти от инфекции.