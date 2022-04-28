После происшествия собака скулила и визжала от боли (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собака, по которой проехался внедорожник на АЗС на 149 км Серовского тракта, осталась жива. Местные жители отвезли ее в больницу и узнали, что она беременная. Подробности сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

«Состояние на сегодня стабильное. Начала вставать на ножки, но нужна операция. Она беременная, и сама родить не сможет. Нужна дорогостоящая операция, чтобы прервать беременность. Неизвестно, как дальше плод будет расти и что будет», — рассказала подписчица, которая помогает собаке.

Девушка добавляет, что животному нельзя ложиться на спину, из-за этого мучается. Повторный прием у врача состоится через две недели. Также она отметила, что удалось установить номер водителя внедорожника, который переехал собаку, но мужчина не выходит на связь.

В комментариях неравнодушные пользователи предложили открыть денежный сбор в помощь пострадавшему животному. Многие негодуют, как автомобилист мог так хладнокровно переехать животное, спокойно лежавшее на заправке, и уехать с места происшествия.

Инцидент произошел накануне на заправке на 149 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В Сети появилось видео, как водитель внедорожника, заправив автомобиль, начинает движение и проезжает по лежащей впереди собаке.