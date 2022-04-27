На свердловской заправке внедорожник переехал собаку

На заправке на Серовском тракте водитель внедорожника проехал по собаке. Об этом сообщили в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» на сайте «ВКонтакте».
«На 149 километре автодороге „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ на АЗС „Уралконтрактнефть“ водитель внедорожника, заправившись, переехал собаку», — говорится в сообщении.
Животное обитало на территории заправки. Дружелюбную собаку опекали сотрудники АЗС и постоянные посетители. Водитель хладнокровно переехал собаку, лежавшую на асфальте перед бензоколонкой. Она сильно скулила, визжала от боли. Осталась ли жива собака — пока неизвестно
Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться в АЗС «Уралконтрактнефть». Ему обещали прокомментировать чудовищный инцидент.
Заправившись, водитель хладнокровно переехал собаку
Фото: скрин из видео «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»
На заправке на Серовском тракте водитель внедорожника проехал по собаке. Об этом сообщили в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» на сайте «ВКонтакте». «На 149 километре автодороге „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ на АЗС „Уралконтрактнефть“ водитель внедорожника, заправившись, переехал собаку», — говорится в сообщении. Животное обитало на территории заправки. Дружелюбную собаку опекали сотрудники АЗС и постоянные посетители. Водитель хладнокровно переехал собаку, лежавшую на асфальте перед бензоколонкой. Она сильно скулила, визжала от боли. Осталась ли жива собака — пока неизвестно Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться в АЗС «Уралконтрактнефть». Ему обещали прокомментировать чудовищный инцидент.