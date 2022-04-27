27 апреля 2022

На свердловской заправке внедорожник переехал собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, собака, машина, бездомные животные, бездомная собака
Осталась ли жива собака — неизвестно Фото:

На заправке на Серовском тракте водитель внедорожника проехал по собаке. Об этом сообщили в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» на сайте «ВКонтакте».

«На 149 километре автодороге „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ на АЗС „Уралконтрактнефть“ водитель внедорожника, заправившись, переехал собаку», — говорится в сообщении.

Животное обитало на территории заправки. Дружелюбную собаку опекали сотрудники АЗС и постоянные посетители. Водитель хладнокровно переехал собаку, лежавшую на асфальте перед бензоколонкой. Она сильно скулила, визжала от боли. Осталась ли жива собака — пока неизвестно

Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться в АЗС «Уралконтрактнефть». Ему обещали прокомментировать чудовищный инцидент.

Заправившись, водитель хладнокровно переехал собаку
Фото:

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На заправке на Серовском тракте водитель внедорожника проехал по собаке. Об этом сообщили в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» на сайте «ВКонтакте». «На 149 километре автодороге „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ на АЗС „Уралконтрактнефть“ водитель внедорожника, заправившись, переехал собаку», — говорится в сообщении. Животное обитало на территории заправки. Дружелюбную собаку опекали сотрудники АЗС и постоянные посетители. Водитель хладнокровно переехал собаку, лежавшую на асфальте перед бензоколонкой. Она сильно скулила, визжала от боли. Осталась ли жива собака — пока неизвестно Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться в АЗС «Уралконтрактнефть». Ему обещали прокомментировать чудовищный инцидент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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