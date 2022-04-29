В центре Челябинске откроют новый грузинский ресторан

Ресторан «Хачапури тетушки Марико» заработает в майские праздники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Челябинска открывается второй грузинский ресторан сети «Хачапури тетушки Марико». Общепит появится рядом с «Белым рынком». Об этом в социальных сетях сообщили владельцы заведения.

«7 мая открывается новый ресторан „Хачапури тетушки Марико“ на улице Витебской, 4. Ищем в свою команду брутальных парней и очаровательных девушек. Требуются хостес, официанты, повара», — написали владельцы бизнеса в своей группе «Хачапури тетушки Марико/Челябинск» во «ВКонтакте».

Первый ресторан сети «Хачапури тетушки Марико» открылся в августе 2021 года в здании, где располагался ресторан «Титаник» по улице Цвиллинга. Заведение позиционирует себя как шумный и праздничный ресторан.

У рестораторов расположение по улице Витебская, 4, рядом с «Белом рынком», пользуется повышенным спросом. По этом адресу находятся Goodda-бар, ресторан узбекской кухни «Султан», лаундж-бар Cherry и две кофейни.

В конце марта российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, также открыл там свой ресторан «FRANK by БАСТА». Заведение рэпера кормит челябинцев жаренными ребрами, приготовленными по собственной технологии.