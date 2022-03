Рэпер Баста открыл ресторан в Челябинске. Фото, видео

Ресторан находится на «Белом рынке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, 24 марта открыл свой ресторан «FRANK by БАСТА» в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ресторанной сети, заведение готово радовать челябинцев жаренными ребрами, приготовленными по собственной технологии. «24 марта в новом центре деловой и культурной жизни Челябинска, на территории реконструированного „Белого Рынка" и коворкинга RADIOZAVOD по улице Витебская, 4 открылся первый в Челябинске ресторан „FRANK by БАСТА". Челябинцы уже сейчас могут скачать приложение ресторана и получить информацию об акциях и новостях, индивидуальные скидки и подарки от ресторана», — сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов. В ресторане площадью 304 квадратных метра одновременно могут поместиться 86 человек. Средний чек на одну персону составляет 1200 рублей. Меню ресторана состоит из более 70-ти блюд. 15 вариаций ребер разных размеров, приготовленных по фирменным рецептам, а также шаурма — от привычной классики до начинки из креветок или реберного мяса. Об открытии ресторана «FRANK by БАСТА» в Челябинске стало известно в конце февраля. Заведение планировали открыть в середине марта. Однако менеджер Басты сообщил, что сложно говорить о конкретной дате начала работы заведения. Летом 2019 года на территории «Белого рынка» открыл свой ресторан «Black Star Burger» другой российский рэпер Тимати. Из-за слабого потока клиентов бургерную закрыли спустя два года работы, а вместо нее открыли KFC. Ресторан находится на «Белом рынке» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Слоган ресторана звучит стильно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ресторане могут разом поместиться 86 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оформлением зала занимался российский дизайнер Дмитрий Давыдов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

