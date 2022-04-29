Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства и депутаты заксобрания провели традиционный первомайский субботник. Вооружившись лопатами и ведрами, первые лица власти высадили деревья на территории Областного госпиталя ветеранов войн, передает корреспондент URA.RU. Для политиков это утро было по-настоящему долгожданным — в таком формате они не собирались с начала пандемии.
Знаковым стал приезд губернатора: он присоединился к субботнику по случаю Дня труда впервые за пять лет — до этого мешали разные обстоятельства, от плохой погоды до приезда генпрокурора РФ. Последний раз Куйвашев праздновал Первомай с лопатой в руках в 2017 году, накануне своего переизбрания на новый срок. Символично, что и сейчас ему прочат очередное выдвижение.
«На самом деле это не просто какая-то ответственность или обязанность. Мне кажется, это возможность пообщаться в неформальной обстановке, встретиться с друзьями, с коллегами, — объяснял губернатор журналистам, загребая лопатой землю. — Ну и, конечно, поддержание чистоты — приятное с полезным. Безусловно, когда человек сам наводит порядок, ему и мусорить не хочется». На вопрос, сколько деревьев он высадил за все время, Куйвашев прикинул: «Не считал, но на лес хватит».
Руководил субботником главврач госпиталя Олег Забродин. Потрудившихся политиков он пригласил к полевой кухне, где угощали гречневой кашей и чаем. Трапеза пришлась по вкусу губернатору. «Каша шикарная», — оценил он и пошел за добавкой. Во время импровизированного ланча Куйвашев собрал коллег и делился с ними впечатлениями об Узбекистане, куда ездил в начале недели на форум «Иннопром. Центральная Азия». Наслаждаясь гречкой, губернатора слушали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первые замы Аркадий Чернецкий и Виктор Шептий, замгубернатора Павел Креков и многие другие.
«Деревья — это всегда хорошо, полезно для здоровья. И тем, кто сажает, и тем, кто потом дышит чистым воздухом», — рассуждал Евгений Куйвашев
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства и депутаты заксобрания провели традиционный первомайский субботник. Вооружившись лопатами и ведрами, первые лица власти высадили деревья на территории Областного госпиталя ветеранов войн, передает корреспондент URA.RU. Для политиков это утро было по-настоящему долгожданным — в таком формате они не собирались с начала пандемии. Знаковым стал приезд губернатора: он присоединился к субботнику по случаю Дня труда впервые за пять лет — до этого мешали разные обстоятельства, от плохой погоды до приезда генпрокурора РФ. Последний раз Куйвашев праздновал Первомай с лопатой в руках в 2017 году, накануне своего переизбрания на новый срок. Символично, что и сейчас ему прочат очередное выдвижение. «На самом деле это не просто какая-то ответственность или обязанность. Мне кажется, это возможность пообщаться в неформальной обстановке, встретиться с друзьями, с коллегами, — объяснял губернатор журналистам, загребая лопатой землю. — Ну и, конечно, поддержание чистоты — приятное с полезным. Безусловно, когда человек сам наводит порядок, ему и мусорить не хочется». На вопрос, сколько деревьев он высадил за все время, Куйвашев прикинул: «Не считал, но на лес хватит». Руководил субботником главврач госпиталя Олег Забродин. Потрудившихся политиков он пригласил к полевой кухне, где угощали гречневой кашей и чаем. Трапеза пришлась по вкусу губернатору. «Каша шикарная», — оценил он и пошел за добавкой. Во время импровизированного ланча Куйвашев собрал коллег и делился с ними впечатлениями об Узбекистане, куда ездил в начале недели на форум «Иннопром. Центральная Азия». Наслаждаясь гречкой, губернатора слушали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первые замы Аркадий Чернецкий и Виктор Шептий, замгубернатора Павел Креков и многие другие.