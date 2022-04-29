Свердловский губернатор вызвал подчиненных на работу в выходной. Такого не было два года

30 апреля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев смог поучаствовать в первомайском субботнике впервые с 2017-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства и депутаты заксобрания провели традиционный первомайский субботник. Вооружившись лопатами и ведрами, первые лица власти высадили деревья на территории Областного госпиталя ветеранов войн, передает корреспондент URA.RU. Для политиков это утро было по-настоящему долгожданным — в таком формате они не собирались с начала пандемии. Знаковым стал приезд губернатора: он присоединился к субботнику по случаю Дня труда впервые за пять лет — до этого мешали разные обстоятельства, от плохой погоды до приезда генпрокурора РФ. Последний раз Куйвашев праздновал Первомай с лопатой в руках в 2017 году, накануне своего переизбрания на новый срок. Символично, что и сейчас ему прочат очередное выдвижение. «На самом деле это не просто какая-то ответственность или обязанность. Мне кажется, это возможность пообщаться в неформальной обстановке, встретиться с друзьями, с коллегами, — объяснял губернатор журналистам, загребая лопатой землю. — Ну и, конечно, поддержание чистоты — приятное с полезным. Безусловно, когда человек сам наводит порядок, ему и мусорить не хочется». На вопрос, сколько деревьев он высадил за все время, Куйвашев прикинул: «Не считал, но на лес хватит». Руководил субботником главврач госпиталя Олег Забродин. Потрудившихся политиков он пригласил к полевой кухне, где угощали гречневой кашей и чаем. Трапеза пришлась по вкусу губернатору. «Каша шикарная», — оценил он и пошел за добавкой. Во время импровизированного ланча Куйвашев собрал коллег и делился с ними впечатлениями об Узбекистане, куда ездил в начале недели на форум «Иннопром. Центральная Азия». Наслаждаясь гречкой, губернатора слушали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первые замы Аркадий Чернецкий и Виктор Шептий, замгубернатора Павел Креков и многие другие. «Деревья — это всегда хорошо, полезно для здоровья. И тем, кто сажает, и тем, кто потом дышит чистым воздухом», — рассуждал Евгений Куйвашев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пресса окружила губернатора, когда он вовсю работал лопатой. Взглянув на журналистов, он остановился и со смехом призвал: «Помогайте!» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сажать ель Куйвашеву помогал глава фракции «Новые люди» Рант Агаджанян, за что позднее удостоился крепкого губернаторского рукопожатия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спикер областного парламента Людмила Бабушкина пребывала в прекрасном настроении — ей доверили поливать посаженные деревья. «Молодец, как будто всю жизнь этим занималась», — поддерживали товарищи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Михаила Зубарева, как самого высокого депутата заксобрания, попросили забраться в раритетный военный автомобиль. Зубарев, к удивлению многих поместился в кабине, и даже шутил: «Принято решение [служебную Toyota] Camry отобрать» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Традиционную трудовую активность проявил первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, подбадривавший коллег по «Единой России» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Куйвашев, очевидно, чувствовал, что его товарищи тоже давно хотели собраться в таком составе: «Только подумать, это наше первое общение после пандемии!» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Напоследок уставшие политики сделали общий снимок. «Дайте мне фотку хоть раз! Столько раз фотографировался, ни одной фотки нет!» — в шутку сокрушался губернатор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства и депутаты заксобрания провели традиционный первомайский субботник. Вооружившись лопатами и ведрами, первые лица власти высадили деревья на территории Областного госпиталя ветеранов войн, передает корреспондент URA.RU. Для политиков это утро было по-настоящему долгожданным — в таком формате они не собирались с начала пандемии. Знаковым стал приезд губернатора: он присоединился к субботнику по случаю Дня труда впервые за пять лет — до этого мешали разные обстоятельства, от плохой погоды до приезда генпрокурора РФ. Последний раз Куйвашев праздновал Первомай с лопатой в руках в 2017 году, накануне своего переизбрания на новый срок. Символично, что и сейчас ему прочат очередное выдвижение. «На самом деле это не просто какая-то ответственность или обязанность. Мне кажется, это возможность пообщаться в неформальной обстановке, встретиться с друзьями, с коллегами, — объяснял губернатор журналистам, загребая лопатой землю. — Ну и, конечно, поддержание чистоты — приятное с полезным. Безусловно, когда человек сам наводит порядок, ему и мусорить не хочется». На вопрос, сколько деревьев он высадил за все время, Куйвашев прикинул: «Не считал, но на лес хватит». Руководил субботником главврач госпиталя Олег Забродин. Потрудившихся политиков он пригласил к полевой кухне, где угощали гречневой кашей и чаем. Трапеза пришлась по вкусу губернатору. «Каша шикарная», — оценил он и пошел за добавкой. Во время импровизированного ланча Куйвашев собрал коллег и делился с ними впечатлениями об Узбекистане, куда ездил в начале недели на форум «Иннопром. Центральная Азия». Наслаждаясь гречкой, губернатора слушали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, ее первые замы Аркадий Чернецкий и Виктор Шептий, замгубернатора Павел Креков и многие другие.