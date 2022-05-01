Bloomberg: Венгрия вступилась за Россию

01 мая 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Венгрия не поддержала расширение санкций Евросоюза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия выступила против расширения санкций в отношении России, так как это принесет Европе больше вреда, чем пользы. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляша. «Для блока важно не принять санкции, делающие невозможным импорт российской сырой нефти или природного газа. Эмбарго означало бы, что нам пришлось бы закупать эти продукты из других мест и по значительно большей цене. А это означало бы, что мы бы не могли гарантировать сохранение субсидий на коммунальные услуги, отопление и функционирование экономики. Этих причин достаточно, чтобы Европа пришла в себя», — заявил Гуляш. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Венгрия выступила против введения антироссийских санкций, что привело к серьезным противоречиям внутри Евросоюза. Венгрия также первой из стран ЕС согласилась оплачивать поставки российского газа в рублях. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Венгрия выступила против расширения санкций в отношении России, так как это принесет Европе больше вреда, чем пользы. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляша. «Для блока важно не принять санкции, делающие невозможным импорт российской сырой нефти или природного газа. Эмбарго означало бы, что нам пришлось бы закупать эти продукты из других мест и по значительно большей цене. А это означало бы, что мы бы не могли гарантировать сохранение субсидий на коммунальные услуги, отопление и функционирование экономики. Этих причин достаточно, чтобы Европа пришла в себя», — заявил Гуляш. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Венгрия выступила против введения антироссийских санкций, что привело к серьезным противоречиям внутри Евросоюза. Венгрия также первой из стран ЕС согласилась оплачивать поставки российского газа в рублях.