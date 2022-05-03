В Перми назвали причины крушения грузового состава

Причиной схода вагонов стал излом рельса Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермской транспортной прокуратуре назвали причины крушения грузового поезда в феврале этого года. Тогда с рельсов сошли 18 вагонов, из-за чего пути были заблокированы на 15 часов. В итоге проверки к ответственности привлекли сотрудников РЖД.

«Причинами транспортного происшествия явились излом рельса, в изолирующем стыке, вызванный повышенными динамическими нагрузками на стык из-за неудовлетворительного его текущего содержания, а также несвоевременное и некачественное проведение осмотров пути. Транспортным прокурором начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление, 13 работников привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

URA.RU рассказывало, что 4 февраля 2022 года в Нытвенском районе Пермского края сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда. В результате были задержаны поезда, следовавшие в Москву из Нового Уренгоя, Владивостока, Абакана, Читы, Северобайкальска и в обратном направлении, а также поезда из Санкт-Петербурга в Челябинск, Новокузнецк и Екатеринбург. Также были отменены несколько электричек. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Прокуратура начал свою проверку. Восстановить движение удалось после разбора завалов — через 15 часов.