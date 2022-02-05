В Перми восстановлено движение поездов

Пассажирам пришлось ждать продолжения пути несколько часов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская—Григорьевская Свердловской железной дороги (Пермский край) восстановлено. Ранее оно было прервано из-за схода с рельсов грузового состава, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, что позволяет пропускать составы в обе стороны. СвЖД предпринимает все необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РЖД.

Накануне в Нытвенском районе сошли с рельсов 18 железнодорожных вагонов грузового поезда. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В результате происшествия были задержаны поезда, следовавшие в Москву из Нового Уренгоя, Владивостока, Абакана, Читы, Северобайкальска и в обратном направлении, а также поезда из Санкт-Петербурга в Челябинск, Новокузнецк и Екатеринбург. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой. Также были отменены несколько электричек.

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