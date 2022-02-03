03 февраля 2022

По сходу рельс в Пермском крае возбудили уголовное дело

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, тту, общественный транспорт, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Вагоны были нагружены углем, спецтехникой и прочим грузом Фото:

По факту схода грузового поезда с рельс в Нытвенском районе (Пермский край) центральное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельс 18 железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Утром 4 февраля в районе станции «Григорьевская» с рельс сошло 18 вагонов грузового состава, груженных углем, спецтехникой и прочим грузом. В результате были сильно повреждены железнодорожные пути, вагоны и объекты инфраструктуры участка. Из-за аварии были задержаны 4 поезда дальнего следования.

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По факту схода грузового поезда с рельс в Нытвенском районе (Пермский край) центральное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело. Об этом сообщается на сайте комитета. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельс 18 железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Утром 4 февраля в районе станции «Григорьевская» с рельс сошло 18 вагонов грузового состава, груженных углем, спецтехникой и прочим грузом. В результате были сильно повреждены железнодорожные пути, вагоны и объекты инфраструктуры участка. Из-за аварии были задержаны 4 поезда дальнего следования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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