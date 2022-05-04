В Кремле объяснили обострение на «Азовстали»

04 мая 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснили обострение на «Азовстали», несмотря на приказ Владимира Путина об отмене штурма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После отмены штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские боевики выходят на огневые позиции, несмотря на указ президента России Владимира Путина о том, что военные должны отпустить мирных жителей и сложить оружие. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, стоит ли ждать изменений в статусе СВО из-за отмены штурма. «Публично был отдан приказ об отмене штурма. Случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции, эти попытки подавляются весьма оперативно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Путин заявлял, что если на «Азовстали» есть гражданские люди, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

После отмены штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские боевики выходят на огневые позиции, несмотря на указ президента России Владимира Путина о том, что военные должны отпустить мирных жителей и сложить оружие. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, стоит ли ждать изменений в статусе СВО из-за отмены штурма. «Публично был отдан приказ об отмене штурма. Случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции, эти попытки подавляются весьма оперативно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Путин заявлял, что если на «Азовстали» есть гражданские люди, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).