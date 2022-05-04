В Мариуполе открыли памятник бабушке со Знаменем Победы. Фото

05 мая 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

В Мариуполе появился памятник бабушке, давшей отпор ВСУ с красным Знаменем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе на площади Ленинского комсомола появился памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ с красным Знаменем Победы. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после недавнего визита в освобожденные республики Донбасса. «В Мариуполе на площади Ленинского комсомола теперь стоит памятник бабушке Ане. Эта героическая женщина показала всему миру, что значит для наших людей память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной. Насколько для нас эта память свята, и как мы готовы ее защищать», — написал Турчак в своем telegram-канале. Политик пожелал знаменитой бабушке долгих лет жизни, отметив, что она является «примером для всех нас». Ранее пожилая жительница Украины вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!», — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. После этого женщина отказалась от консервов, переданных украинскими солдатами, и стала объяснять важность флага. Позднее выяснилось, что ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Храбростью бабушки восхитились зарубежные пользователи соцсетей. В Екатеринбурге художники нарисовали стрит-арт со смелой старушкой. На трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Отмечалось, что бабушка стала символом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Мариуполе на площади Ленинского комсомола появился памятник бабушке, вышедшей к бойцам ВСУ с красным Знаменем Победы. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после недавнего визита в освобожденные республики Донбасса. «В Мариуполе на площади Ленинского комсомола теперь стоит памятник бабушке Ане. Эта героическая женщина показала всему миру, что значит для наших людей память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной. Насколько для нас эта память свята, и как мы готовы ее защищать», — написал Турчак в своем telegram-канале. Политик пожелал знаменитой бабушке долгих лет жизни, отметив, что она является «примером для всех нас». Ранее пожилая жительница Украины вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!», — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. После этого женщина отказалась от консервов, переданных украинскими солдатами, и стала объяснять важность флага. Позднее выяснилось, что ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Храбростью бабушки восхитились зарубежные пользователи соцсетей. В Екатеринбурге художники нарисовали стрит-арт со смелой старушкой. На трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Отмечалось, что бабушка стала символом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.