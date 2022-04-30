Путин подписал указ о спецвыплате ветеранам Донбасса и Украины

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ветераны, медали и ордена, ветераны вов
Ветераны получат по 10 тысяч рублей Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Донбассе и в освобожденных районах Украины. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В связи с 77-й годовщиной Победы постановляю: произвести в мае 2022 года единовременную выплату участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей. Правительству обеспечить финансирование расходов», — говорится в указе президента.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Донбассе и в освобожденных районах Украины. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «В связи с 77-й годовщиной Победы постановляю: произвести в мае 2022 года единовременную выплату участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей. Правительству обеспечить финансирование расходов», — говорится в указе президента. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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