Путин подписал указ о спецвыплате ветеранам Донбасса и Украины

Ветераны получат по 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Донбассе и в освобожденных районах Украины. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В связи с 77-й годовщиной Победы постановляю: произвести в мае 2022 года единовременную выплату участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей. Правительству обеспечить финансирование расходов», — говорится в указе президента.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.