В Минтруда РФ рассказали про выплаты пенсионерам ко Дню Победы

Пенсионный фонд России произвел ежегодную выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в Минтруда РФ, средства получили 20 тысяч 320 ветеранов.
«По указу Президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Данная выплата осуществляется с 2019 года. Ежегодные выплаты получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане России, проживающие на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии. В их число входят военнослужащие, находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций.
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Пенсионный фонд России произвел ежегодную выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в Минтруда РФ, средства получили 20 тысяч 320 ветеранов. «По указу Президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков. Данная выплата осуществляется с 2019 года. Ежегодные выплаты получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане России, проживающие на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии. В их число входят военнослужащие, находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций.