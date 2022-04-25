В Минтруда РФ рассказали про выплаты пенсионерам ко Дню Победы

Участники Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд России произвел ежегодную выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в Минтруда РФ, средства получили 20 тысяч 320 ветеранов.

«По указу Президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Данная выплата осуществляется с 2019 года. Ежегодные выплаты получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане России, проживающие на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии. В их число входят военнослужащие, находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций.