04 мая 2022

В тюменских «Перекрестках» не работают бонусные карты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, перекресток, супермаркет, супермаркет перекресток
Проблемы в работе бонусных карт супермаркетов произошли из-за технических сбоев Фото:

В Тюмени в супермаркетах «Перекресток» временно перестали работать карты лояльности. Об этом сообщили в официальной группе «Перекресток» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые покупатели, к сожалению, по техническим причинам сейчас нельзя воспользоваться баллами и персональными привилегиями. Временно недоступны: списание и начисление баллов, любимая категория, персональные предложения, цели, купон-чеки, электронные наклейки, клубные привилегии, продажа и применение сертификатов и продуктовых карт», — говорится в сообщении супермаркета.

Там отметили, что сотрудники продуктовой сети «Перекресток» работают над устранением технического сбоя. При этом, все ранее накопленные баллы сохранятся и будут доступны после восстановления программы лояльности.

Подобные сбои происходили в супермаркетах и в других городах. Раннее URA.RU сообщало, что в курганских и челябинских «Пятерочках» (как и «Перекресток» принадлежит X5 Retail Group) перестали работать бонусные карты.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

В Тюмени в супермаркетах «Перекресток» временно перестали работать карты лояльности. Об этом сообщили в официальной группе «Перекресток» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые покупатели, к сожалению, по техническим причинам сейчас нельзя воспользоваться баллами и персональными привилегиями. Временно недоступны: списание и начисление баллов, любимая категория, персональные предложения, цели, купон-чеки, электронные наклейки, клубные привилегии, продажа и применение сертификатов и продуктовых карт», — говорится в сообщении супермаркета. Там отметили, что сотрудники продуктовой сети «Перекресток» работают над устранением технического сбоя. При этом, все ранее накопленные баллы сохранятся и будут доступны после восстановления программы лояльности. Подобные сбои происходили в супермаркетах и в других городах. Раннее URA.RU сообщало, что в курганских и челябинских «Пятерочках» (как и «Перекресток» принадлежит X5 Retail Group) перестали работать бонусные карты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...