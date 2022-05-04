В тюменских «Перекрестках» не работают бонусные карты

Проблемы в работе бонусных карт супермаркетов произошли из-за технических сбоев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в супермаркетах «Перекресток» временно перестали работать карты лояльности. Об этом сообщили в официальной группе «Перекресток» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые покупатели, к сожалению, по техническим причинам сейчас нельзя воспользоваться баллами и персональными привилегиями. Временно недоступны: списание и начисление баллов, любимая категория, персональные предложения, цели, купон-чеки, электронные наклейки, клубные привилегии, продажа и применение сертификатов и продуктовых карт», — говорится в сообщении супермаркета.

Там отметили, что сотрудники продуктовой сети «Перекресток» работают над устранением технического сбоя. При этом, все ранее накопленные баллы сохранятся и будут доступны после восстановления программы лояльности.

Подобные сбои происходили в супермаркетах и в других городах. Раннее URA.RU сообщало, что в курганских и челябинских «Пятерочках» (как и «Перекресток» принадлежит X5 Retail Group) перестали работать бонусные карты.