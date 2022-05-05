05 мая 2022

Посол Антонов: Россия не угрожает США. «Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Россия не угрожает США, заявил Анатолий Антонов Фото:

Россия не угрожает США и их европейским союзникам, «мы вынуждены предупреждать» о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в спецоперацию, которую РФ проводит на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — считает Антонов, об этом он заявил в интервью американскому изданию Newsweek.

Он считает, что обвинения к России в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. По его мнению, РФ предпринимает шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности страны, которые исходят со стороны Киева.

Ранее в США министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обвинили в шантаже ядерной войной из-за того, что он назвал существенными риски для ее начала. В ответ на это министр заявил, что российские власти никогда не заигрывали с темой ядерной войны, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский первым заговорил об этом.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.

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Россия не угрожает США и их европейским союзникам, «мы вынуждены предупреждать» о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в спецоперацию, которую РФ проводит на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — считает Антонов, об этом он заявил в интервью американскому изданию Newsweek. Он считает, что обвинения к России в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. По его мнению, РФ предпринимает шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности страны, которые исходят со стороны Киева. Ранее в США министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обвинили в шантаже ядерной войной из-за того, что он назвал существенными риски для ее начала. В ответ на это министр заявил, что российские власти никогда не заигрывали с темой ядерной войны, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский первым заговорил об этом. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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