В США обвинили Лаврова в шантаже ядерной войной

29 апреля 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

США слышали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о рисках ядерной войны, однако Вашингтон не намерен уступать этому «ядерному шантажу». Об этом заявил американский посол в РФ Джон Салливан. «Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. <…> Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза», — приводит слова Джона Салливана РИА «Новости». Он отметил, что США не «уступят ядерному шантажу», добавив, что Пентагон способствует снижению напряженности. Также дипломат обвинил российские власти в «безответственной эскалации» риторики. США не будут ввязываться в споры и воздержатся от действий в атомной сфере, чтобы не допустить провокаций, резюмировал Салливан. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал существенными риски начала ядерной войны. Также он сообщил, что между Россией и НАТО идет «прокси-война». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не хотят конфликтовать с РФ. В Белом доме оценили риски начала ядерной войны. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.