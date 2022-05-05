Россияне стали чаще обращаться к психологам и психиатрам

06 мая 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью с тревожностью и паническими атаками, заявила Екатерина Козейкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спрос на психологическую и психиатрическую помощь среди россиян за последние три месяца вырос на четверть. Об этом сообщил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ Сергей Поздняков. По данным Сергея Позднякова, за последние три месяца отмечается рост числа обращений с тревожными расстройствами, сообщает « Коммерсант ». Уточняется, что за январь, февраль и март 2022 года зафиксировано на 25,9% больше пациентов, чем в 2021 году. В феврале прирост составил 15,2%, а в марте — 21,4%. Люди стали чаще обращаться с жалобами на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность, различные тревожные расстройства и панические атаки, добавила психолог, семейный терапевт Екатерина Козейкина. По ее словам, около 40% пациентов находятся в состоянии депрессии. Психолог также отметила, что стало меньше запросов, связанных с отношениями с партнером и семьей. Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что их уровень стресса и тревожности повысился. Психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU назвала способ определения панической атаки. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Спрос на психологическую и психиатрическую помощь среди россиян за последние три месяца вырос на четверть. Об этом сообщил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ Сергей Поздняков. По данным Сергея Позднякова, за последние три месяца отмечается рост числа обращений с тревожными расстройствами, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что за январь, февраль и март 2022 года зафиксировано на 25,9% больше пациентов, чем в 2021 году. В феврале прирост составил 15,2%, а в марте — 21,4%. Люди стали чаще обращаться с жалобами на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность, различные тревожные расстройства и панические атаки, добавила психолог, семейный терапевт Екатерина Козейкина. По ее словам, около 40% пациентов находятся в состоянии депрессии. Психолог также отметила, что стало меньше запросов, связанных с отношениями с партнером и семьей. Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что их уровень стресса и тревожности повысился. Психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU назвала способ определения панической атаки.