В Чебаркульском районе (Челябинская область) 6 мая произошел пожар на территории военного лесничества. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«Дымом заволокло всю округу под поселком Бишкиль в Чебаркульском районе. Судя по кадрам, Бишкиль уже окутан дымом. Люди боятся, что огонь подойдет населенному пункту и спалит дома», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что лес горит на территории военного лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. От гарнизона пожарной охраны Челябинской области на окарауливании работает три автоцистерны.
В Чебаркульском районе (Челябинская область) 6 мая произошел пожар на территории военного лесничества. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «Дымом заволокло всю округу под поселком Бишкиль в Чебаркульском районе. Судя по кадрам, Бишкиль уже окутан дымом. Люди боятся, что огонь подойдет населенному пункту и спалит дома», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что лес горит на территории военного лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. От гарнизона пожарной охраны Челябинской области на окарауливании работает три автоцистерны.