Лесные пожары могут быть опасными (фото из архива URA.RU) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чебаркульском районе (Челябинская область) 6 мая произошел пожар на территории военного лесничества. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Дымом заволокло всю округу под поселком Бишкиль в Чебаркульском районе. Судя по кадрам, Бишкиль уже окутан дымом. Люди боятся, что огонь подойдет населенному пункту и спалит дома», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что лес горит на территории военного лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. От гарнизона пожарной охраны Челябинской области на окарауливании работает три автоцистерны.

Село затянуло дымом читатель URA.RU