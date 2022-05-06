Мэр Нижневартовского района увеличил доходы вдвое

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин заработал за год 17,5 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

У главы Нижневартовского района Бориса Саломатина за год заработок увеличился на 9 миллионов рублей. За 2021 год он отчитался о доходе в 17,5 млн рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте городской администрации.

«Декларированный годовой доход за 2021 год Бориса Саломатина — 17 млн 525 тысяч 497 рублей», — сказано в документе. Годом ранее он заработал 8,48 млн рублей.

В собственности главы района, как и в прошлом году, находятся две квартиры. В пользовании Саломатин также имеет одну квартиру и машиноместо. Супруга главы Нижневартовского района владеет квартирой и машиноместом. Автомобилей у них не зарегистрировано.

Ранее URA.RU писало, что о доходах отчиталась губернатор ХМАО Наталья Комарова. За год глава региона заработала 6,2 млн рублей. Из этих денег 387 тысяч рублей — пенсия, которая выросла на две тысячи рублей.