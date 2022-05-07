07 мая 2022

В Свердловской области пропавшего мужчину ищут четыре месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел из дома 11 января Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет 38-летнего мужчину, пропавшего четыре месяца назад. Сообщение о поиске было опубликовано на официальном сайте спасательного отряда.

«Одет был в черный пуховик, желтую футболку черные штаны, черные полуботинки, черная вязаная шапка. Волосы темно-русые, рост 170 см, телосложение нормальное», — сообщают поисковики.

Юноша перестал выходить на связь 11 января. Родственники обратились за помощь к полиции и поисково-спасательному отряду. Если вы видели Александра, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89222190672.

Ранее URA.RU рассказывало о пропаже 18-летней девушки, которая ушла из дома, оставив телефон и лекарства дома. Позже ее удалось найти, девушка провела больше суток в лесу.

К поискам Александра присоединились волонтеры из «ЛилаАлерт»
Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет 38-летнего мужчину, пропавшего четыре месяца назад. Сообщение о поиске было опубликовано на официальном сайте спасательного отряда. «Одет был в черный пуховик, желтую футболку черные штаны, черные полуботинки, черная вязаная шапка. Волосы темно-русые, рост 170 см, телосложение нормальное», — сообщают поисковики. Юноша перестал выходить на связь 11 января. Родственники обратились за помощь к полиции и поисково-спасательному отряду. Если вы видели Александра, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89222190672. Ранее URA.RU рассказывало о пропаже 18-летней девушки, которая ушла из дома, оставив телефон и лекарства дома. Позже ее удалось найти, девушка провела больше суток в лесу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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