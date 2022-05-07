В Свердловской области пропавшего мужчину ищут четыре месяца

08 мая 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 11 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет 38-летнего мужчину, пропавшего четыре месяца назад. Сообщение о поиске было опубликовано на официальном сайте спасательного отряда. «Одет был в черный пуховик, желтую футболку черные штаны, черные полуботинки, черная вязаная шапка. Волосы темно-русые, рост 170 см, телосложение нормальное», — сообщают поисковики. Юноша перестал выходить на связь 11 января. Родственники обратились за помощь к полиции и поисково-спасательному отряду. Если вы видели Александра, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89222190672. Ранее URA.RU рассказывало о пропаже 18-летней девушки, которая ушла из дома, оставив телефон и лекарства дома. Позже ее удалось найти, девушка провела больше суток в лесу. К поискам Александра присоединились волонтеры из «ЛилаАлерт» Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Верхней Салде (Свердловская область) полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищет 38-летнего мужчину, пропавшего четыре месяца назад. Сообщение о поиске было опубликовано на официальном сайте спасательного отряда. «Одет был в черный пуховик, желтую футболку черные штаны, черные полуботинки, черная вязаная шапка. Волосы темно-русые, рост 170 см, телосложение нормальное», — сообщают поисковики. Юноша перестал выходить на связь 11 января. Родственники обратились за помощь к полиции и поисково-спасательному отряду. Если вы видели Александра, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89222190672. Ранее URA.RU рассказывало о пропаже 18-летней девушки, которая ушла из дома, оставив телефон и лекарства дома. Позже ее удалось найти, девушка провела больше суток в лесу.