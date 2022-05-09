На окраине Екатеринбурга мощный пожар. «Все небо затянуто черным дымом». Фото, видео

09 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Пожар видно из других районов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Солнечного района Екатеринбурга наблюдают сильный пожар в районе Вторчермета. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «В районе Вторчермета сильный пожар. Огромный столп дыма видно из Солнечного, все небо затянуто им», — рассказывает очевидец. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области объяснили, что на Вторчермете горит сухая трава на площади 2 гектара. «На месте работают 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Угрозы перехода огня на постройки нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей особого противопожарного режима в регионе. Синоптики обещают, что 10 мая в Свердловской области будет шторм. МЧС рекомендует не разводить открытый огонь, чтобы избежать пожары. Фото: читатель URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Солнечного района Екатеринбурга наблюдают сильный пожар в районе Вторчермета. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «В районе Вторчермета сильный пожар. Огромный столп дыма видно из Солнечного, все небо затянуто им», — рассказывает очевидец. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области объяснили, что на Вторчермете горит сухая трава на площади 2 гектара. «На месте работают 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Угрозы перехода огня на постройки нет», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей особого противопожарного режима в регионе. Синоптики обещают, что 10 мая в Свердловской области будет шторм. МЧС рекомендует не разводить открытый огонь, чтобы избежать пожары.