СМИ: «веривший в Россию» инвестор из США Калви покинул страну

10 мая 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Майклу Калви не стал возвращаться в Россию после начала спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский инвестор, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию и пока не собирается возвращаться. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Майкл Калви покинул Россию до начала спецоперации на Украине, но теперь не думает возвращаться, рассказали агентству знакомые инвестора. В статье говорится, что Калви «десятилетиями верил в Россию», делал успешные ставки на технологические и потребительские компании в РФ, а также продолжал инвестировать в нее после присоединения Крыма в 2014 году. Отмечается, что инвесторы Baring Vostok не уверены, смогут ли они вернуть свои оставшиеся деньги. Агентство напомнило, что Россия запретила продавать российские активы после введения санкций. Baring Vostok был акционером банка «Восточный». Суд вынес приговор Майклу Калви в начале августа 2021. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Калви неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Представитель Кремля не уточнял, о чем разговаривали бизнесмен и российский лидер. Адвокаты Калви пытались обжаловать решение суда. Инвестор, несмотря на приговор, заявил, что продолжит вкладываться в Россию, передает «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Американский инвестор, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию и пока не собирается возвращаться. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Майкл Калви покинул Россию до начала спецоперации на Украине, но теперь не думает возвращаться, рассказали агентству знакомые инвестора. В статье говорится, что Калви «десятилетиями верил в Россию», делал успешные ставки на технологические и потребительские компании в РФ, а также продолжал инвестировать в нее после присоединения Крыма в 2014 году. Отмечается, что инвесторы Baring Vostok не уверены, смогут ли они вернуть свои оставшиеся деньги. Агентство напомнило, что Россия запретила продавать российские активы после введения санкций. Baring Vostok был акционером банка «Восточный». Суд вынес приговор Майклу Калви в начале августа 2021. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Калви неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Представитель Кремля не уточнял, о чем разговаривали бизнесмен и российский лидер. Адвокаты Калви пытались обжаловать решение суда. Инвестор, несмотря на приговор, заявил, что продолжит вкладываться в Россию, передает «Национальная служба новостей».