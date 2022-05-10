Экс-помощник генсека ООН признал фиаско санкций Запада против РФ

11 мая 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Бывший помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу не удалось привлечь большую часть стран мира к введению санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек. «Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились», — сказал Шпонек в интервью «Известиям». Он отметил, что такие страны, как — Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, страны Южной Африки и Ближнего Востока не поддержали призывы США, Канады и Евросоюза о введении ограничений против РФ. Он напомнил, что ранее такие ситуации в мире не приводили к урегулированию конфликта. По его мнению, как правило, в итоге страдали только те граждане, против которых вводились такие меры. Поэтому он призывает «как можно скорее начать переговоры за круглым столом», чтобы исключить дальнейшие последствия для граждан. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что ЕС предпринимал меры для подкупа стран ради поддержания антироссийских санкций. Однако Китай предложил объединиться тем странам, которые готовы выступить против введения ограничений в отношении России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западу не удалось привлечь большую часть стран мира к введению санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек. «Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились», — сказал Шпонек в интервью «Известиям». Он отметил, что такие страны, как — Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, страны Южной Африки и Ближнего Востока не поддержали призывы США, Канады и Евросоюза о введении ограничений против РФ. Он напомнил, что ранее такие ситуации в мире не приводили к урегулированию конфликта. По его мнению, как правило, в итоге страдали только те граждане, против которых вводились такие меры. Поэтому он призывает «как можно скорее начать переговоры за круглым столом», чтобы исключить дальнейшие последствия для граждан. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что ЕС предпринимал меры для подкупа стран ради поддержания антироссийских санкций. Однако Китай предложил объединиться тем странам, которые готовы выступить против введения ограничений в отношении России.