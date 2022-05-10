В Свердловской области назвали основную причину пожаров в регионе

11 мая 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Пожары в Свердловской области в основном вызваны неосторожным обращением с огнем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Основная причина пожаров в Свердловской области заключается в неосторожном обращении с огнем. Об этом сообщает департамент информационной политики. «За сутки в регионе ликвидировано 23 пожара, еще 14 оперативно локализованы. Основной причиной пожаров в лесах стало неосторожное обращение людей с огнем», — говорится в сообщении. Тушение осложняется тем, что в области отмечается сильный порывистый ветер, способствующий распространению огня. Также подчеркивается, что в тушении принимали участие более 600 человек, а также задействованы четыре бульдозера, 31 трактор и 51 пожарная машина. Пресс-служба правительства Свердловской области обращает внимание, что в регионе запрещены любые действия с открытым огнем, в противном случае нарушителей ожидает штраф до пяти тысяч рублей. Если из-за пожара будет причинен особый ущерб, то поджигателям грозит до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.



На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе площадью 62 га. Вся актуальная информация о пожарах доступна в нашей онлайн-трансляции. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Основная причина пожаров в Свердловской области заключается в неосторожном обращении с огнем. Об этом сообщает департамент информационной политики. «За сутки в регионе ликвидировано 23 пожара, еще 14 оперативно локализованы. Основной причиной пожаров в лесах стало неосторожное обращение людей с огнем», — говорится в сообщении. Тушение осложняется тем, что в области отмечается сильный порывистый ветер, способствующий распространению огня. Также подчеркивается, что в тушении принимали участие более 600 человек, а также задействованы четыре бульдозера, 31 трактор и 51 пожарная машина. Пресс-служба правительства Свердловской области обращает внимание, что в регионе запрещены любые действия с открытым огнем, в противном случае нарушителей ожидает штраф до пяти тысяч рублей. Если из-за пожара будет причинен особый ущерб, то поджигателям грозит до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей. На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе площадью 62 га. Вся актуальная информация о пожарах доступна в нашей онлайн-трансляции.