10 мая 2022

В Перми мужчина приставал к ребенку на остановке

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Екатеринбурга перед приездом Владимира Путина, школьник, портфель, ученик, рюкзак, учащийся
Неизвестный мужчина мешал ребенку звонить родителям Фото:

Жители Перми сообщили о незнакомом мужчине, который приставал к девочке. Произошло это на автобусной остановке Окулова в сторону Камской Долины.

«Сидела девочка на остановке ждала автобус, к ней начал приставать мужчина, брал девочку за руки, за телефон и заводил разговор. Девочка не встала с лавочки, а просто отодвигалась от него, а он к ней», — рассказали очевидцы в группе «ГРОЗНЫЙ ПЕРМЯК | ПЕРМЬ» в соцсети «Вконтакте». По их словам, девочка мужчину не знала. При этом незнакомец вел себя агрессивно, размахивал руками и оскорблял окружающих.

Позже мужчина сел в автобус и уехал. Девочка позвонила маме, и ребенка забрали домой. Раньше связаться с родителями она не могла, так как незнакомец хватал ее за руку и телефон.

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Жители Перми сообщили о незнакомом мужчине, который приставал к девочке. Произошло это на автобусной остановке Окулова в сторону Камской Долины. «Сидела девочка на остановке ждала автобус, к ней начал приставать мужчина, брал девочку за руки, за телефон и заводил разговор. Девочка не встала с лавочки, а просто отодвигалась от него, а он к ней», — рассказали очевидцы в группе «ГРОЗНЫЙ ПЕРМЯК | ПЕРМЬ» в соцсети «Вконтакте». По их словам, девочка мужчину не знала. При этом незнакомец вел себя агрессивно, размахивал руками и оскорблял окружающих. Позже мужчина сел в автобус и уехал. Девочка позвонила маме, и ребенка забрали домой. Раньше связаться с родителями она не могла, так как незнакомец хватал ее за руку и телефон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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