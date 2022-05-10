В Перми мужчина приставал к ребенку на остановке

Неизвестный мужчина мешал ребенку звонить родителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Перми сообщили о незнакомом мужчине, который приставал к девочке. Произошло это на автобусной остановке Окулова в сторону Камской Долины.

«Сидела девочка на остановке ждала автобус, к ней начал приставать мужчина, брал девочку за руки, за телефон и заводил разговор. Девочка не встала с лавочки, а просто отодвигалась от него, а он к ней», — рассказали очевидцы в группе «ГРОЗНЫЙ ПЕРМЯК | ПЕРМЬ» в соцсети «Вконтакте». По их словам, девочка мужчину не знала. При этом незнакомец вел себя агрессивно, размахивал руками и оскорблял окружающих.

Позже мужчина сел в автобус и уехал. Девочка позвонила маме, и ребенка забрали домой. Раньше связаться с родителями она не могла, так как незнакомец хватал ее за руку и телефон.