11 мая 2022
10 мая 2022

Власти ХМАО высказались об обнаруженном вирусе африканской чумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, защитный костюм, противочумный костюм, коронавирус
Ветслужбой ХМАО ведутся работы по ликвидации очага африканской чумы Фото:

Вирус африканской чумы, обнаруженный в одном из подсобных хозяйств Нягани, безопасен для людей. На данный момент ветеринарной службой ХМАО проводятся работы по ликвидации очага, сказано в сообщении на сайте правительства Югры.

«В связи с обнаружением очага заболевания приняты исчерпывающие меры, направленные на его ликвидацию. Определены границы эпизоотического очага и угрожаемой зоны, в которую вошли семь крестьянско-фермерских хозяйств; проводятся дезинфекция и отчуждение свиней», — сказано в сообщении.

В правительстве заверили, что вирус африканской чумы поражает только домашних свиней и диких кабанов. Он не несет опасности для людей, а также других видов животных.

Ранее URA.RU писало, что из-за африканской чумы на территории Сургутского района в минувшем году был введен режим ЧС муниципального уровня. Тогда на территории фермерского хозяйства «Капсамун» от вируса погибло порядка 400 свиней.

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Вирус африканской чумы, обнаруженный в одном из подсобных хозяйств Нягани, безопасен для людей. На данный момент ветеринарной службой ХМАО проводятся работы по ликвидации очага, сказано в сообщении на сайте правительства Югры. «В связи с обнаружением очага заболевания приняты исчерпывающие меры, направленные на его ликвидацию. Определены границы эпизоотического очага и угрожаемой зоны, в которую вошли семь крестьянско-фермерских хозяйств; проводятся дезинфекция и отчуждение свиней», — сказано в сообщении. В правительстве заверили, что вирус африканской чумы поражает только домашних свиней и диких кабанов. Он не несет опасности для людей, а также других видов животных. Ранее URA.RU писало, что из-за африканской чумы на территории Сургутского района в минувшем году был введен режим ЧС муниципального уровня. Тогда на территории фермерского хозяйства «Капсамун» от вируса погибло порядка 400 свиней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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