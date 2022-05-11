Власти ХМАО высказались об обнаруженном вирусе африканской чумы

Ветслужбой ХМАО ведутся работы по ликвидации очага африканской чумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вирус африканской чумы, обнаруженный в одном из подсобных хозяйств Нягани, безопасен для людей. На данный момент ветеринарной службой ХМАО проводятся работы по ликвидации очага, сказано в сообщении на сайте правительства Югры.

«В связи с обнаружением очага заболевания приняты исчерпывающие меры, направленные на его ликвидацию. Определены границы эпизоотического очага и угрожаемой зоны, в которую вошли семь крестьянско-фермерских хозяйств; проводятся дезинфекция и отчуждение свиней», — сказано в сообщении.

В правительстве заверили, что вирус африканской чумы поражает только домашних свиней и диких кабанов. Он не несет опасности для людей, а также других видов животных.

Ранее URA.RU писало, что из-за африканской чумы на территории Сургутского района в минувшем году был введен режим ЧС муниципального уровня. Тогда на территории фермерского хозяйства «Капсамун» от вируса погибло порядка 400 свиней.