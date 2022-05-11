Ставка на российский рынок помогла фирме из Челябинска в санкциях

Фитинги для монтажа гибких рукавов изготавливают на заводе из российского металла (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральский промышленный завод из Челябинска, специализирующийся на изготовлении гибких рукавов высокого давления для различной техники и оборудования, не ощутил на себе усиление санкционного давления, а наоборот использовал его для развития. Как объяснили URA.RU на предприятии, изначальная ставка на российский рынок сегодня позволяет компании чувствовать себя уверенно.

«Наша концепция изначально заключалась в работе не с европейскими брендами, которые являются иногда необоснованно дорогими, а с российскими и китайскими предприятиями. Сейчас мы начали также сотрудничать с индийскими производителями. В общем, наша ставка на такое сотрудничество дает нам сейчас преимущество», — рассказала URA.RU коммерческий директор предприятия Сергей Газенкампф.

На заводе пояснили, что их продукция применяется в большинстве технических средств. Везде, где есть пневматические и гидравлические системы, где есть изгибание магистралей, там устанавливают гибкий рукав высокого давления. Заказчиками челябинской продукции являются крупные предприятия по всей стране, на которых простой оборудования обходится в колоссальные потери прибыли.

«Если будет простаивать какой-то мелкий бульдозер, то предприятие будет терять, примерно, по 4 тысячи рублей в час. Учитывая, что наш рукав стоит около двух тысяч рублей, то предприятию выгоднее купить его. Так что, все санкционные ограничения для нас пошли только в плюс, потому что изначально ставка была на отечественный рынок», — добавил Газенкампф.

Санкционное давление, усилившееся в последние месяцы, нацелено на ослабление российской экономики. Многие отечественные предприятия после потери зарубежных поставщиков были вынуждены прекратить свою деятельность. Однако, основная часть компаний нашла других поставщиков сырья и комплектующих в лице российских производителей, и также производителей из дружественных стран.

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