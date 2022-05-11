Глава города Алексей Харлов нашел общий язык с руководителем «Газпром трансгаз Югорска» Петром Созоновым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избранный глава Югорска Алексей Харлов собирается произвести перезагрузку отношений с руководством градообразующего предприятия «Газпром трансгаз Югорск», которые охладели при прежней команде мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник в городской политтусовке.

«Во времена правления Андрея Бородкина взаимодействие мэрии с „Газпром трансгаз Югорск“ практически не осуществлялось, что естественно, плохо влияло на город. У Харлова есть желание это исправить. Он в ходе предвыборной кампании уже несколько раз встречался с генеральным директором градообразующего предприятия — Петром Созоновым. Оба пришли к пониманию, что город нуждается в развитии, и уже обсуждают совместные проекты», — отметил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, согласился с такой трактовкой событий. «На заседании думы все пять депутатов, представляющих „Газпром трансгаз Югорск“ проголосовали за кандидатуру Харлова. А Созонов как депутат Думы ХМАО входил в состав конкурсной комиссии по выборам главы. За экс-спикера думы Югорска голосовались даже оппозиционеры — представители ЛДПР, КПРФ и „Справедливой России“. Так что Харлов пока является консолидирующей фигурой для местных политэлит», — считает источник.

Сам глава Югорска не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе компании «Газпром трансгаз Югорск» также не ответили на телефонный звонок URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские депутаты избрали Харлова большинством голосов на пост мэра. До перехода в исполнительную власть он несколько созывов являлся депутатом городской думы.

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