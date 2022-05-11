Власти ХМАО увеличили отпуск жителям, вакцинированным от COVID

12 мая 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Вакцинированные жители ХМАО смогут добавить выходные дни к отпуску Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители ХМАО, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут присоединить два оплачиваемых выходных дня к своему отпуску. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску», — сказано в постановлении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили льготы для вакцинированных от коронавируса сотрудников. Тогда власти региона продлили действие постановления, согласно которому вакцинированные работники получают оплачиваемые дни отпуска. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители ХМАО, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут присоединить два оплачиваемых выходных дня к своему отпуску. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску», — сказано в постановлении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили льготы для вакцинированных от коронавируса сотрудников. Тогда власти региона продлили действие постановления, согласно которому вакцинированные работники получают оплачиваемые дни отпуска.