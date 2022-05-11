Власти ХМАО увеличили отпуск жителям, вакцинированным от COVID

Жители ХМАО, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут присоединить два оплачиваемых выходных дня к своему отпуску. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства ХМАО.
«Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску», — сказано в постановлении.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили льготы для вакцинированных от коронавируса сотрудников. Тогда власти региона продлили действие постановления, согласно которому вакцинированные работники получают оплачиваемые дни отпуска.
Жители ХМАО, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут присоединить два оплачиваемых выходных дня к своему отпуску. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску», — сказано в постановлении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили льготы для вакцинированных от коронавируса сотрудников. Тогда власти региона продлили действие постановления, согласно которому вакцинированные работники получают оплачиваемые дни отпуска.