11 мая 2022

Власти ХМАО увеличили отпуск жителям, вакцинированным от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинированные жители ХМАО смогут добавить выходные дни к отпуску Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут присоединить два оплачиваемых выходных дня к своему отпуску. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства ХМАО.

«Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску», — сказано в постановлении.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили льготы для вакцинированных от коронавируса сотрудников. Тогда власти региона продлили действие постановления, согласно которому вакцинированные работники получают оплачиваемые дни отпуска.

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Жители ХМАО, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут присоединить два оплачиваемых выходных дня к своему отпуску. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства ХМАО. «Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску», — сказано в постановлении. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили льготы для вакцинированных от коронавируса сотрудников. Тогда власти региона продлили действие постановления, согласно которому вакцинированные работники получают оплачиваемые дни отпуска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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